22 июля 2020 года

Промысел иваси и скумбрии продолжает бить рекорды

На 19 июля российские суда на Дальнем Востоке освоили в общей сложности 55,54 тыс. тонн сардины-иваси и скумбрии. Уровень прошлого года превышен на 38,94 тыс. тонн.

В исключительной экономической зоне РФ вылов составил 39,74 тыс. тонн (+24,66 тыс. тонн к уровню 2019 г.), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По данным федерального агентства, 2,66 тыс. тонн освоено в открытом море.

Основную долю в уловах пока составляет иваси – 42,02 тыс. тонн (+27,24 тыс. тонн). Скумбрии поймано 13,51 тыс. тонн – на 12,5 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. Добыча сайры незначительна.

За неделю с 13 по 19 июля пелагический промысел вели 15 российских судов: 14 – в ИЭЗ РФ, одно – в открытом море.

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