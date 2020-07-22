22 июля 2020 года

На Байкале приготовили места под промысел

В Республике Бурятия объявили два конкурса на участки для промышленного лова на озере Байкал и других акваториях. Всего на торги выставлено 17 лотов.

Конкурсы организует региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, сообщает корреспондент Fishnews.

На первых торгах разыграют 8 участков, из них 7 – на озере Байкал и одно – на озере Гусином. Площади акваторий – от 133 га до 544 га, стартовые цены – от 2 тыс. до 7 тыс. рублей. Заявки принимаются до 2 сентября.

На второй конкурс выставили 9 участков: 6 - на Байкале, 2 – на реке Баргузин, один – на озере Тулутинском. Площади РЛУ – от 9 га до 1160 га, начальные цены лотов – от 28 рублей до 23 тыс. рублей. Заявки принимаются до 3 сентября.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

Все участки предоставляются на 15 лет. Объекты промысла (для разных участков они разные) – сиг, сазан, щука, лещ, окунь, плотва, язь, сом, налим, карась, хариус, гаммарус и другие виды. Конверты вскроют в дни окончания приема заявок в Улан-Удэ.

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