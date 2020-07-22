22 июля 2020 года

Список сезонных отраслей в налоговых целях актуализировали

Правительство внесло изменения в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, для которых возможна отсрочка или рассрочка по уплате налогов. Такие меры должны обеспечивать финансовую устойчивость предприятий.

Налоговый кодекс предусматривает возможность получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов, если работа носит сезонный характер. Перечень сезонных отраслей и видов деятельности для этих целей утвержден постановлением правительства от 6 апреля 1999 г. № 381.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой редакции изложены разделы «Сельское хозяйство», «Производство пищевых продуктов» и «Рыбное хозяйство».

В рыбной отрасли теперь предусматриваются направления: «Рыболовство, переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», «Мелиорация рыбохозяйственная морских, пресноводных и минерализированных водных объектов», «Воспроизводство морских и пресноводных биологических ресурсов искусственное», «Акклиматизация морских и пресноводных биоресурсов», «Рыбоводство (за исключением рыбоводства, относящегося к сохранению водных биологических ресурсов)». Последнее входит в раздел «Сельское хозяйство».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews