22 июля 2020 года

Уникальный хариус стал добычей браконьеров

В Республике Тыва задержали машину с тонной хариуса. Рыба оказалась «краснокнижным» подвидом из озера Нойон-Холь, ущерб оценили примерно в 13 млн рублей.

Инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль на стационарном посту «Шивилиг» в Пий-Хемском районе. В салоне машины и прицепе находились 48 полимерных емкостей с озерным саянским хариусом. Изъято 7 478 экземпляров рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД республики.

В качестве сопроводительных документов водитель – житель Красноярска – предоставил ветеринарное свидетельство, результаты исследования, а также товарные накладные. Однако подлинность этих бумаг вызвала у полицейских сомнения.

Сотрудники Главрыбвода и рыбоохрана установили, что в руки правоохранителей попал хариус озера Нойон-Холь (оно находится в Тоджинском районе). Этот подвид внесен в региональную Красную книгу как сокращающийся в численности.

Владелец груза рассказал, что приобрел улов у местного жителя (его личность уже установили) за 267 тыс. рублей. Так как на хариусе отсутствовали следы крючков и других орудий лова, эксперты сделали вывод: рыбу добыли неводом. Кроме того, выяснилось, что запрещенный промысел велся в нерестовый период.

Проводится предварительная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 256 УК РФ (незаконный вылов).

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