23 июля 2020 года

Уловы Дальнего Востока перевалили за 2 млн тонн

К 20 июля российские рыбаки добыли 2,8 млн тонн биоресурсов – на 3,7% выше уровня прошлого года. При этом 2 млн тонн приходится на Дальневосточный бассейн (+5,5%).

Минтая на Дальнем Востоке поймано 1,37 млн тонн, прибавка к результату за аналогичный период 2019 г. составила 96,98 тыс. тонн. Трески освоили 119,23 тыс. тонн – на 25,01 тыс. тонн больше, чем год назад. Уловы сельди достигли 130,7 тыс. тонн (+7,58 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Лососевая путина принесла 37,01 тыс. тонн. Это на 44,55 тыс. тонн (54,62%) ниже уровня 2018 г. и на 115,47 тыс. тонн (75,73%) меньше показателя на отчетную дату прошлого года.

В Северном бассейне российские суда освоили 303,87 тыс. тонн – на 3,55 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Трески поймали 205,03 тыс. тонн (-14,14 тыс. тонн), пикши – 47,5 тыс. тонн (+11,76 тыс. тонн).

Промысел в Западном бассейне принес 58,02 тыс. тонн водных биоресурсов. Прибавка к уровню прошлого года составила 1,07 тыс. тонн. Шпрота освоено 37,37 тыс. тонн – это на 2,61 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2019 г. Уловы балтийской сельди достигли 15,61 тыс. тонн (-1,26 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне рыбопромышленники добыли 37,52 тыс. тонн, на 1,9 тыс. тонн превысив уровень прошлого года. На промысле хамсы поймано 19,4 тыс. тонн, прибавка – 1,72 тыс. тонн. Тюльки выловили 2,11 тыс. тонн (-1,04 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне уловы достигли 38,86 тыс. тонн – это на 1,52 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период 2019 г. Кильки наловили 4,83 тыс. тонн – на 4,43 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Частиковых видов рыб добыли 14,37 тыс. тонн (-2,47 тыс. тонн), пресноводных видов – 14,34 тыс. тонн (-0,39 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российский флот освоил 229,7 тыс. тонн ВБР – на 19,3 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2019. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана выловлено еще 122 тыс. тонн (-21,7 тыс. тонн).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews