23 июля 2020 года

Новые запасы ежа нашли в сахалинских водах

В северной части юго-восточного побережья Сахалина впервые выполнили учетную водолазную съемку по промысловым беспозвоночным и бурым водорослям. Специалисты обнаружили участки со скоплениями морского ежа.

Съемки проводили сотрудники лаборатории аквакультуры беспозвоночных и водорослей Сахалинского филиала ВНИРО совместно с водолазной группой с 23 июня по 1 июля. Районом работ была акватория в Восточно-Сахалинской подзоне от мыса Сенявина через мыс Острый до мыса Сима. Специалисты обследовали участок протяженностью 30 км, выполнены 18 разрезов от уреза воды и до глубины 20 м.

«Обнаружены новые участки скоплений морского ежа, позволяющие вести промысел», - сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Затем экспедиционная группа перебазировалась на побережье Татарского пролива. С 3 по 12 июля в Западно-Сахалинской подзоне провели учетную водолазную съемку по морскому ежу и бурым водорослям. Работы выполнялись тоже на участке в 30 км (мыс Воздвиженья – село Пильво – мыс Аспи).

В этом районе исследователи встретили единичные особи морских ежей и ламинарии японской.

«В то же время найдены большие скопления саргассовых водорослей, которые относятся к промысловым видам», - обратили внимание в СахНИРО.

Кроме того, заросли этих бурых водорослей являются системообразующими для развития морского сообщества, отметили ученые.

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