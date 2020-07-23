23 июля 2020 года

Тунцеловам Мальты компенсируют потери от COVID-19

Мальтийские добытчики голубого (синеперого) тунца получат от Евросоюза 720 тыс. евро на покрытие ущерба от коронавируса. Из-за пандемии дорогостоящая рыба потеряла в цене 30%.

Размер помощи каждому предприятию будут зависеть от объемов квот в 2020 г., но не превысит 120 тыс. долларов на получателя, уточняет газета Times of Malta. В заявлении Европейской комиссии эта мера названа необходимой, своевременной и соразмерной.

Как сообщает корреспондент Fishnews, решение о поддержке мальтийских тунцеловов принято в рамках программы помощи наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям стран - членов ЕС. Голубой тунец высоко ценится на мировом рынке, однако из-за пандемии он подешевел на 30%, отмечает Times of Malta.

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