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Владимир Петрович ЛУПАЧЕВ

Капитан дальнего плавания: штрихи биографии

Вековая история Архангельского тралового флота неразрывно связана с его моряками, среди которых встречаются поистине уникальные, «штучные» люди. Один из них – капитан дальнего плавания Владимир Лупачев, проработавший в АТФ 53 года.

Владимир Петрович Лупачев родился первой послевоенной весной в Архангельске. И не просто в Архангельске, а в историческом районе, на острове Соломбала. Потомственный помор: родители – уроженцы деревень Ластола и Нижнее Рыболово. Кем же еще мог стать Володя, как не рыбаком, если его отец Петр Иванович отдал морю и флоту более полувека? До Великой Отечественной войны он работал в Северном морском пароходстве, во время войны служил на Северном флоте, а потом 37 лет отработал в Архангельском траловом флоте.

Трудную рыбацкую профессию выбрали все четверо братьев Лупачевых. Рудольф, Владимир, Сергей и Борис закончили «Рыбку» – Архангельский морской рыбопромышленный техникум – и пришли работать в АТФ.

Всего в трех поколениях семьи Лупачевых 13 человек отработали в Архангельском траловом флоте в общей сложности более 350 лет! Отцы, дети и внуки.

Уникальность биографии Владимира Лупачева в том, что он стал капитаном рыбопромыслового судна, не будучи членом КПСС. Возможно, в Архангельском траловом флоте во все времена ценили в первую очередь профессионализм и отношение к делу, а не наличие «краснокожего» партийного билета в нагрудном кармане капитанского кителя.

Капитан Лупачев вступил в Коммунистическую партию Советского Союза уже во времена Михаила Горбачева. Впрочем, результат деятельности главы государства оказался таким, что в январе 1990 г. Владимир Петрович из партии вышел – во время рейса, прямо в Тихом океане.

К нынешней молодежи Владимир Петрович относится критически, но предупреждает, что это не стариковское ворчание. С юным поколением он постоянно общается – был председателем государственной квалификационной экзаменационной комиссии в родном техникуме. Говорит, что есть очень толковые ребята, но их меньше, чем хотелось бы. Причина, по мнению капитана, в низком уровне знаний.

Вспоминает годы своей учебы: «Вот нас поступало, грубо говоря, 60 человек. Закончило 19! Но учили на совесть, объем знаний заложили огромный. Причем не только по специальности, но и по литературе, по русскому языку. Половина из нас писала стихи и прозу».

Не потому ли в 2009 г. Владимир Петрович всерьез взялся за перо? Стихи он писал и раньше, а сегодня на его счету дюжина книг. Изданы стихи и проза о рыбаках, об их участии в Великой Отечественной войне, есть книга о Николае Рубцове.

Владимир Лупачев вышел на пенсию всего пять лет назад, отдав родному Архангельскому траловому флоту 53 года жизни. Но он и сейчас очень занятой человек – проверяет оформление двенадцатой книги перед печатью, пишет тринадцатую, готовит переиздание книги о Рубцове. Если кто-то скучает на пенсии, спросите рецепт от скуки у Владимира Петровича – ему на все хватает времени. Хотя нет, не на все: дел столько, что некогда выспаться.

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