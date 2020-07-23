23 июля 2020 года

Иностранным инвесторам приготовили новый принцип

Депутаты поддержали в окончательном чтении изменения закона об иностранных инвестициях в стратегических отраслях. Согласно поправкам, при определении участия зарубежного инвестора будут учитываться временно переданные права на распоряжение голосующими акциями.

Госдума приняла поправки в федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения предусматривают, что при определении участия иностранного инвестора будут учитываться права на распоряжение голосующими долями (акциями), которые иностранный инвестор временно передал другому лицу – на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки.

Поправки готовила Федеральная антимонопольная служба. Решение направлено на то, чтобы избежать случаев, когда временная передача прав позволяет обойти требования закона № 57 о предварительном согласовании сделок, комментировали в ФАС.

Напомним, что к стратегическим отраслям отнесена и добыча водных биоресурсов.

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