23 июля 2020 года

Для заявок на пополнение рыбных популяций составили правила

Опубликован порядок подачи заявлений об осуществлении искусственного воспроизводства водных биоресурсов без предоставления ВБР в пользование. Правила определены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Порядок утвержден приказом Минсельхоза от 21 февраля 2020 г. № 79, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ определяет, в каких случаях заявки принимает Федеральное агентство по рыболовству, а в каких – теруправления ведомства. Также указано, когда нужно направлять заявления и какие сведения они должны содержать. Прописаны способы подачи документов (лично, почтой, в электронном виде, через портал госуслуг).

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