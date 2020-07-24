24 июля 2020 года

Горбушу пропустят на нерестилища Олы

В Магаданской области с 27 июля будет запрещен промышленный лов тихоокеанских лососей и гольцов на шести участках в бассейне реки Ола. Таким образом планируют обеспечить необходимый пропуск горбуши на нерестилища.

Решение приняла региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области, не оправдывается прогноз по подходам горбуши в Олу – крупнейшую нерестовую реку материкового побережья Охотского моря.

«По рекомендации рыбохозяйственного института МагаданНИРО, для обеспечения пропуска производителей на нерестилища принято решение с 27 июля 2020 года ввести запрет на промышленное рыболовство тихоокеанских лососей и гольцов на шести морских и речных рыболовных участках, расположенных в районе реки Ола», – отметил руководитель регионального департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин.

Также решено расширить режим проходных дней. На акватории, прилегающей к побережью от мыса Беринга до мыса Нюкля, включая Ольскую лагуну и реку Ола, днями пропуска с 27 июля станут понедельник, вторник, среда, четверг. Исключение – добыча в научных и аквакультурных целях, а также любительская рыбалка на участках удебными орудиями лова.

Заполнение производителями горбуши нерестилищ на реке Яма, напротив, близко к оптимуму, обратили внимание в областном правительстве. Поэтому с 27 июля количество проходных дней на Яме и в ее лимане сократят до двух – вторника и среды.

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