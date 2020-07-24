24 июля 2020 года

Прокуратура добилась пересмотра «браконьерского» дела

В Приморском крае оправдали обвиненного в браконьерстве, поскольку добытые крабы остались живыми. Кассационный суд отменил это решение и направил дело на пересмотр.

Жителя Хасанского района задержали в ноябре 2018 г. на правом берегу реки Нарва, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры. По информации ведомства, злоумышленник незаконно добыл 884 особи японского мохнаторукого краба.

В декабре 2019 г. Хасанский районный суд признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (нелегальный вылов с причинением особо крупного ущерба). Наказанием стали два года лишения свободы условно. Также с осужденного взыскали сумму экологического ущерба – более 600 тыс. рублей, отметили в прокуратуре.

«Однако суд апелляционной инстанции оправдал браконьера, обосновав свою позицию отсутствием причиненного ущерба, поскольку животные не погибли», – рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура обжаловала это решение в кассационном порядке. В итоге Девятый кассационный суд отменил апелляционное постановление. Уголовное дело направлено в суд апелляционной инстанции для повторного пересмотра.

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