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В Кроноцком заповеднике завершилась экспедиция по изучению косаток. Фото пресс-службы учреждения

Ученые исследуют косаток Кроноцкого заповедника

В Кроноцком заповеднике на Камчатке завершилась экспедиция по изучению косаток. Биологи собирали данные о кормовых районах этих животных и «подслушивали» их разговоры.

Совместные работы проводили специалисты Кроноцкого заповедника и участники дальневосточного проекта по изучению косаток FEROP (Far East Russia Orca Project). Базовый лагерь биологов располагался на кордоне «Чажма» на берегу Камчатского залива. На протяжении месяца исследователи каждый день выходили в океан на лодке. Они встречали косаток, северных плавунов, белокрылых и обыкновенных морских свиней, горбатых и серых китов, ларг, сивучей, провели учеты каланов.

«Значение акватории Кроноцкого полуострова в районе устья реки Чажма для морских млекопитающих практически не изучено. До сих пор все немногочисленные данные об обитателях этих вод мы получали только в ходе непродолжительных маршрутных учетов», – отметила начальник научного отдела заповедника Дарья Паничева.

Задачей экспедиции было узнать, как китообразные используют акваторию заповедника севернее Кроноцкого полуострова, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения. Исследователи пришли к выводу, что у мыса Каменистый расположено одно из излюбленных мест кормления косаток – там несколько раз встречали большие скопления этих животных.

«Это были рыбоядные косатки, вероятно, их основная добыча здесь – северный одноперый терпуг. Мы фотографировали встреченных животных, чтобы найти их в нашем каталоге и определить, какие семьи здесь появляются. Оказалось, что некоторых мы встречали в Авачинском заливе, где исследования ведутся уже больше двадцати лет, но появляются они там редко. Получается, что со многими косатками Восточной Камчатки мы еще не знакомы «лично», – рассказала инженер-исследователь кафедры зоологии позвоночных биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Евгения Волкова.

Также специалисты провели акустические исследования, записав «переговоры» косаток на гидрофон.

«Каждая семья косаток использует уникальный набор стереотипных звуков, которые помогают животным поддерживать контакт между членами одной семьи на расстоянии. По таким звукам можно оценить степень родства животных или понять, есть ли в акватории знакомые животные. Нам удалось записать несколько новых, неизвестных ранее звуков. Это подтверждает, что у побережья Кроноцкого полуострова обитают еще не известные нам семьи рыбоядных косаток», – обратил внимание младший научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова Михаил Гузеев.

Полученные данные открыли новые перспективы в исследовании косаток. Ученым предстоит ответить на целый ряд вопросов. Например, выяснить, как разные семьи делят акваторию, как косатки выбирают друзей и соседей, различается ли диета этих животных в зависимости от места.

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Fishnews

  • В Кроноцком заповеднике завершилась экспедиция по изучению косаток. Фото пресс-службы учреждения
  • Семья косаток. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • Биологи собирали данные о кормовых районах косаток и «подслушивали» их разговоры. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • Кроме косаток, исследователи встречали и других китов. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • Сивучи. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
  • Участники экспедиции провели учет каланов. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника
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