24 июля 2020 года

Рыбоводные участки Башкирии разыграют на торгах

В Республике Башкортостан выставили на аукцион 11 участков под индустриальную и пастбищную аквакультуру. Средневолжское теруправление Росрыболовства принимает заявки до 31 августа.

Согласно документации торгов, РВУ расположены на реках и озерах в Абзелиловском, Краснокамском, Иглинском, Туймазинском, Дюртюлинском, Мелеузовском и Янаульском районах. Площадь участков – от 1,3 до 110,5 га, стартовые цены – от 991 рубля до 256 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Все акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования. Аукцион предполагается провести 8 сентября в Самаре.

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