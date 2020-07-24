24 июля 2020 года

Законы о реформе госконтроля прошли Совет Федерации

Сенаторы одобрили законы, которые должны стать фундаментом для изменения системы контрольно-надзорной деятельности в стране. При этом Совет Федерации планирует продолжить мониторинг подготовки законодательства в этой сфере.

Совет Федерации на заседании 24 июля поддержал законы «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

Закон о госконтроле должен регулировать отношения по организации и осуществлению контрольно-надзорной деятельности, установить гарантии защиты прав контролируемых лиц, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается принципы, которым должен соответствовать госконтроль. Это, в частности, законность и обоснованность, стимулирование добросовестного соблюдения требований, соразмерность вмешательства в работу контролируемых лиц.

Особый акцент, как заявляют власти, будет делаться на профилактике. Устанавливается ее приоритет перед контрольно-надзорными мероприятиями.

Предусматривается, что государственный и муниципальный контроль осуществляются на основе системы управления рисками причинения вреда. Определяются права и обязанности контролеров и проверяемых. Обеспечить открытость должно использование информационных систем в сфере госконтроля.

При этом на ряд сфер действие нового документа не распространили. Так, для целей федерального закона к государственному контролю (надзору) и муниципальному контролю не относится работа органов федеральной службы безопасности.

Закон об обязательных требованиях, как и закон о госконтроле, предусматривает ключевые принципы для сферы своего регулирования. Их пять: законность; обоснованность обязательных требований; правовая определенность и системность; открытость и предсказуемость, исполнимость. Так, обязательные требования должны быть логичными и понятными, не допускаются противоречия между ними и дублирование. Для проектов нормативно-правовых актов с обязательными требованиями предусматривается публичное обсуждение. При установлении правил должны учитываться затраты на их соблюдение.

Систематизироваться обязательные требования будут с помощью специального реестра

Отдельные статьи нового закона посвящены оценке регулирующего воздействия и оценке фактического воздействия, экспериментальному правовому режиму, тому, как должны разъясняться обязательные требования.

Закон создает правовую основу для механизма «регуляторной гильотины». С 1 января 2021 г. должны быть отменены, признаны утратившими силу, не действующими на территории РФ документы правительства РФ, федеральных ведомств, советских властей с обязательными требованиями.

При этом Совет Федерации дал поручение профильным комитетам и временной комиссии продолжить мониторинг создания законодательной базы в сфере контрольно-надзорной деятельности.

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