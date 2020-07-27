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Каспийский филиал ВНИРО завершил исследования в западной части Северного Каспия. Фото пресс-службы КаспНИРХ

КаспНИРХ проверил запасы леща и воблы

Каспийский филиал ВНИРО завершил исследования в западной части Северного Каспия. Во время рейса НИС «Гидробиолог» специалисты изучали численность и качественный состав молоди и взрослых рыб, раков и нерпы.

В ходе рейса оценивали экологические условия обитания гидробионтов и состояние кормовой базы, а также зараженность молоди леща и воблы гельминтами.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ, исследования проводили в западной части Северного Каспия на глубинах от 4 до 15 м. Траловые и сетные уловы разбирались по видовому составу, затем оценивалось их качество и количество. Часть рыб подвергалась полному биологическому анализу, остальные измерялись, взвешивались и возвращались в море.

В траловых уловах преобладали взрослые особи и молодь воблы и леща. Молодь рыб, зафиксированная формалином, доставлена для обработки в филиал. По предварительной информации, концентрации полупроходных рыб на исследуемой акватории были выше, чем в предыдущие годы, в связи с высокими температурами воды на мелководьях (эти виды ушли на более глубокие участки для комфортного нагула) и возможным опреснением вод волжским стоком.

На каждой станции измеряли прозрачность воды, температуру по горизонтам, направление и скорость ветра. Для лаборатории водных проблем и токсикологии взяли пробы для определения солености и кислорода, фитопигментов, содержания тяжелых металлов, хлорорганических пестицидов, нефтепродуктов и ртути, биотестирования. Команда НИС выполнила две суточные станции по определению первичной продукции. Кроме того, на станциях провели гидробиологические работы.

По результатам исследований уточнена численность годовиков поколения 2019 г. Собранные мониторинговые материалы будут использоваться в отчетах филиала, а также при оценке запасов, расчету численности, ОДУ и рекомендованного вылова полупроходных и речных рыб.

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Fishnews

  • Каспийский филиал ВНИРО завершил исследования в западной части Северного Каспия. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Выполнение мониторинговых работ. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Сбор гидрологического и гидробиологического материала. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Сбор гидрологического и гидробиологического материала. Фото пресс-службы КаспНИРХ
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