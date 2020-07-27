27 июля 2020 года

Сельдь и шпрот Балтики демонстрируют стабильность

Специалисты Атлантического филиала ВНИРО продолжают мониторинг промысла в Балтийском море. Запасы сельди и шпрота находятся в биологически безопасных пределах, отмечают ученые.

Сотрудники АтлантНИРО ведут мониторинг пелагического промысла российского флота в юго-восточной части Балтийского моря (26-й подрайон ИКЕС, исключительная экономическая зона и территориальное море РФ). Основной район работы рыбоналивных судов – статистические квадраты ИКЕС 3864, 3965 с глубинами менее 65 м.

Ученые собирают данные по величине, динамике распределения, видовой и размерно-возрастной структуре уловов, биологическому состоянию и питанию рыб. На основе полученной информации будет разработан прогноза состояния запасов и вылова в Балтийском море.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, традиционно в третьем квартале все суда ведут специализированный промысел балтийской сельди (салаки), ее доля в уловах составляет около 97%. Длина особей колебалась от 12,5 до 25 см, модальная длина составила 17,5-19 см.

Доля шпрота (кильки) в уловах незначительна – порядка 3%. Отмечены рыбы длиной 9-13,5 см, модальная длина – 11-11,5 см.

Как и в предыдущие годы, в летний сезон 2020 г. в уловах преобладают посленерестовые особи. Все рыбы активно питаются и имеют высокую жирность.

В филиале отметили, что величина запаса сельди находится в биологически безопасных пределах. По результатам тралово-акустических съемок поколение прошлого года (пополнение 2020 г.) оценено выше среднего значения за период 1974 – 2019 гг. в 1,2 раза. За последние 10 лет оно занимает второе место по силе после урожайного поколения 2014 г.

Однако пополнение сельди в возрасте один год в 2019 г. (поколение 2018 г.) составило лишь половину среднемноголетней величины 1974-2019 гг. С учетом хищничества трески Рабочая группа ИКЕС по оценке запасов рыб и рыболовства в Балтийском море (WGBFAS) в 2020 г. приняла новые коэффициенты естественной смертности и провела переоценку биологических ориентиров сельди центрального запаса. Это учли при прогнозировании отечественного ОДУ на 2021 г.

Величина запаса шпрота находится также в биологически безопасных пределах и в состоянии полной репродуктивной способности, подчеркнули в АтлантНИРО. По результатам тралово-акустических съемок поколение 2019 г. оценено выше среднего значения за период 1974-2019 гг. в 1,4 раза. На фоне снижения биомассы восточно-балтийской трески (она – основной потребитель шпрота в море) среднеурожайные поколения 2016-2017 гг. и прошлого года позволили увеличить отечественный ОДУ по шпроту в 2020 г. на 4 тыс. тонн.

Ученые обращают внимание, что прогнозные величины российского вылова сельди и шпрота в ближайшей перспективе не превысят уровень текущего года (сельдь – 29,1 тыс. тонн, шпрот – 46,5 тыс. тонн). Это необходимо учитывать рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим организациям при планировании своей работы, заметили в АтлантНИРО.

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