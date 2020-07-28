28 июля 2020 года

При промысле в Охотском море просят учитывать сейсморазведку

В Охотском море выполняются сейсмические исследования с буксировкой длинного забортного оборудования. Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства призывает промысловые суда учитывать маршрут НИС.

Полевые работы выполняет научно-исследовательское судно «Николай Трубятчинский» Морской арктической геологоразведочной экспедиции, рассказали Fishnews в пресс-службе СКТУ.

«При выполнении работ осуществляется буксировка забортного оборудования общей длиной до 8500 метров по корме судна в 20-метровом коридоре по маршруту профиля по прямой линии, что ограничивает судно в возможности маневрирования. В процессе выполнения работ судна при нахождении на профиле периодически определяется наличие рыбопромыслового оборудования на курсе следования», – отметили в теруправлении.

Рыбопромышленников просят учесть эту информацию, чтобы предотвратить повреждения научного оборудования или орудий лова. В Морской арктической геологоразведочной экспедиции сообщили, что завершить работы планируется в период с конца августа до середины сентября - в зависимости от погодных условий.

Схему участка работ «Николая Трубятчинского» и сети профилей смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews