28 июля 2020 года

Акватории Вологодской области предлагают рыбоводам

В Вологодской области выставили на аукцион четыре участка для индустриальной аквакультуры, стартовые цены лотов – от 160 тыс. до 1,6 млн рублей. Заявки можно подавать по 21 августа.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, один участок находится в Вожегодском районе (озеро Святое) три – в Вытегорском (Кужозеро и два РВУ на Ковжском водохранилище).

Как сообщает корреспондент Fishnews, площади предлагаемых акваторий – от 20 до 200 га. Все участки предоставляются на условиях совместного водопользования.

Аукцион планируется провести 3 сентября в Санкт-Петербурге. С победителями заключат договоры пользования на 25 лет.

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