28 июля 2020 года

Суд обязал защитить воды Приморья от грязных стоков

В Приморском крае суд обязал власти Славянского городского поселения обеспечить очистку бытовых сточных вод, сбрасываемых в море. Муниципалитет известен как один из центров марикультуры на Дальнем Востоке.

Муниципальное унитарное предприятие «Славянка-Водоканал» сбрасывает в бухты Славянка и Нерпа без очистки загрязненные хозяйственно-бытовые сточные воды, рассказали Fishnews в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, только за прошлый год сброшено 96 тыс. куб. м таких стоков – это более чем в 40 раз превышает нормативы для водных объектов рыбохозяйственного значения.

По обращению владивостокского межрайонного природоохранного прокурора суд обязал администрацию поселка и МУП в течение трех лет обеспечить нормативную очистку на централизованных очистных сооружениях всех сточных вод, сбрасываемых в Японское море. Решение в законную силу не вступило.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Славянское городское поселение расположено на берегу залива Петра Великого, где находится большинство мариферм края. Участки хозяйств аквакультуры есть и в непосредственной близости от поселка Славянка.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews