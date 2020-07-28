28 июля 2020 года

Югра хочет продать свой рыбоводный завод

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре выставили на аукцион АО «Югорский рыбоводный завод». Стартовая цена лота – 798 млн рублей, заявки принимаются до 7 сентября.

Объявление о торгах разместил региональный департамент по управлению госимуществом, сообщает корреспондент Fishnews. Как следует из документации, собственником завода является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Предприятие расположено в Ханты-Мансийске, основной вид деятельности – пресноводное индустриальное рыбоводство. Согласно сайту завода, здесь выращивают муксуна, пелядь, стерлядь, осетра.

Оператор аукциона – «Российский аукционный дом». Торги предполагается провести в электронной форме 15 сентября.

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