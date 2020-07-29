29 июля 2020 года

Владимировский завод провел «выпускной» для амурского осетра

Владимировский осетровый рыбоводный завод в Еврейской автономной области выпустил в Амур около 473 тыс. штук молоди амурского осетра. Мероприятие проходило в рамках российско-китайского сотрудничества по сохранению ценных биоресурсов.

В этот раз из-за пандемии зарыбление в рамках госзадания прошло без участия китайской делегации. Молодь средней навеской 7,8 г доставили к месту выпуска на специализированной несамоходной барже, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

Информацией между Россией и КНР о количестве выпущенной молоди, а также соответствующими фотографиями и видео обменяются члены рабочей группы по управлению рыбным промыслом в погранводах Амура и Уссури.

Всего в этом году с Владимировского ОРЗ отправили в дикую природу 1,2 млн экземпляров молоди амурского осетра. Предприятие завершило сезон выпусков.

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