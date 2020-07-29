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Сотрудники СахНИРО оценили биологическое состояние устрицы гигантской (Crassostrea gigas) в заливе Анива. Фото пресс-службы филиала

На юге Сахалина тают запасы устрицы

Биомасса гигантской устрицы в заливе Анива сократилась до исторического минимума, отмечают специалисты Сахалинского филиала ВНИРО. По мнению науки, восстановить запасы поможет ограничение добычи моллюска.

Сотрудники СахНИРО оценили биологическое состояние устрицы гигантской (Crassostrea gigas) в бухте Лососей и лагуне Буссе (они расположены в заливе Анива). Прибрежную зону обследовали при помощи резиновых лодок. Было выполнено 27 станций, на каждой определяли температура и соленость воды.

По многолетним наблюдениям, биомасса моллюска в бухте и лагуне Буссе неуклонно снижается, обратили внимание в филиале. «В этом году специалисты выявили исторический минимум биомассы моллюска. За десятилетний период исследований общая биомасса в бухте Лососей (в 2010 году – 164,9 тонны) снизилась в 5,2 раза – до 31,5 тонны», – рассказали Fishnews в пресс-службе СахНИРО.

Доля промысловых особей с высотой раковины от 120 мм и более (вылов которых разрешен) составила 15% в бухте Лососей и 8% в лагуне Буссе. Низкие показатели численности и биомассы наблюдаются на протяжении уже семи лет, констатировали в филиале.

По его данным, негативная динамика ресурсов устрицы началась в 2012 г., когда на нее существенно вырос потребительский спрос. Чтобы не допустить дальнейшего сокращения ресурсов моллюска в бухте Лососей, было предложено изменить режим эксплуатации объекта с РВ (рекомендованный вылов) на ОДУ (общий допустимый улов).

«Переход состоится в 2021 году. Это позволит снизить число добывающих предприятий на промысле», – подчеркнули в институте.

Лагуна Буссе имеет статус памятника природы областного значения, там допустим только любительский лов. Выход в акваторию Буссе запрещен даже на весельных лодках, не говоря уже о лодках с моторами.

«Устрица – короткоцикловый вид. На второй-третий год она способна нереститься, давать потомство. Если ограничить доступ к ресурсу хотя бы на два-три года, появится новая многочисленная генерация моллюсков и постепенно скопления устрицы восстановятся», – отметили ученые.

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Fishnews

  • Сотрудники СахНИРО оценили биологическое состояние устрицы гигантской (Crassostrea gigas) в заливе Анива. Фото пресс-службы филиала
  • Исследования проводились в бухте Лососей и лагуне Буссе. Фото пресс-службы СахНИРО
  • Прибрежную зону обследовали при помощи резиновых лодок. Фото пресс-службы СахНИРО
  • Биомасса гигантской устрицы в заливе ократилась до исторического минимума, отмечают в СахНИРО. Фото пресс-службы филиала
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