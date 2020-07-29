29 июля 2020 года

Минсельхозу добавили полномочий

Правительство закрепило за Министерством сельского хозяйства РФ утверждение условий, на которых иностранные моряки могут работать на рыбопромысловых судах.

В Положение о Минсельхозе внесены изменения – постановление об этом приняло правительство РФ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в полномочия министерства включили утверждение условий, на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна рыбопромыслового флота, плавающего под российским флагом.

В июле оценку регулирующего воздействия прошел проект приказа об утверждении таких условий. Новый документ должен прийти на смену приказу Госкомрыболовства от 29 июля 2002 г. № 299.

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