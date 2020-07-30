30 июля 2020 года

Экологическими преступлениями займется спецотдел СК РФ

В Следственном комитете России создано подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. У специалистов ведомства уже есть большой опыт работы по таким уголовным делам, отметили в СК РФ.

Установление обстоятельств экологических преступлений, причинивших существенный вред, обычно связано с масштабными комплексами следственных действий, сложными экспертизами и значительными временными затратами, подчеркнули в Следственном комитете России.

В этой связи решено создать в структуре Главного следственного управления ведомства отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии.

«На данный момент к подследственности СК России относится значительное количество экологических преступлений и в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования. Объединение в рамках одного подразделения таких специалистов позволит консолидировать усилия и улучшить качество расследования сложных преступлений, в результате которых был причинен существенный вред окружающей среде либо здоровью людей», - рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ведомстве обратили внимание, что недавно созданный судебно-экспертный центр СК РФ позволит оперативно и качественно проводить сложные экспертизы по таким уголовным делам.

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