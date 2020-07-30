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Многие пляжи и улицы захламлены одноразовыми масками и перчатками. Фото предоставлено службой новостей ООН

Пандемия ударила по природе пластиковым мусором

Меры по борьбе с коронавирусом породили горы отходов, опасных для окружающей среды. Исследование на эту тему провели под эгидой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

«Загрязнение пластиком и до вспышки коронавируса было одной из самых больших угроз нашей планете, – подчеркнула директор ЮНКТАД по международной торговле Памела Кок-Гамильтон. - А внезапно возникшая потребность в ежедневном использовании определенных изделий, призванных обезопасить людей и остановить вирус, в еще большей степени усугубила и без того тревожную ситуацию».

По данным консалтинговой компании Grand View Research, объемы продаж только одноразовых масок вырастут с 800 млн долларов в прошлом году до 166 млрд долларов в 2020 г.

Кроме того, необходимость придерживаться социальной дистанции привела к тому, что люди стали заказывать на дом гораздо больше продуктов и товаров. А это обернулось использованием огромного количества упаковочных материалов, в том числе пластиковых.

«Эксперты опасаются, что около 75% пластиковых отходов, появившихся в связи с борьбой с коронавирусом, скорее всего, окажутся на наших свалках и в наших морях. Последствия всего этого дорого обойдутся человечеству – во всех смыслах. Например, экономические потери в сфере рыболовства, туризма и морского транспорта составят примерно 40 млрд долларов в год», – сообщили Fishnews в службе новостей ООН.

По словам Памелы Кок-Гамильтон, решать проблему с производством и потреблением пластика можно и нужно в том числе путем эффективной международной торговой политики.

3 июля ЮНКТАД направила Комитету Всемирной торговой организации по торговле и окружающей среде исследование, посвященное продажам изделий из пластмассы. Предложены ограничительные меры, многие из которых уже взяты на вооружение, отметили в ООН.

«Однако свои меры торговой политики по борьбе с пластиковым загрязнением страны проводят по большей части несогласованно, что ограничивает эффективность их усилий, – обратила внимание Памела Кок-Гамильтон. – Возможности каждой отдельной страны не беспредельны».

Но все вместе 164 государства – члена ВТО, по ее мнению, могут выработать правила многосторонней торговли для эффективного решения связанных с пластмассами проблем.

Кроме того, ЮНКТАД настоятельно рекомендует правительствам и бизнесу искать заменители пластика. Отмечено, что главные поставщики таких материалов – развивающиеся страны. Таким образом, рост глобального спроса может создать для них новые, более экологичные торговые и инвестиционные возможности.

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