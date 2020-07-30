30 июля 2020 года

Рыбацкий конфликт на пруду закончился трагедией

В Липецкой области следствие изучает обстоятельства драки на берегу пруда между рыбаками-любителями и потенциальными браконьерами. Один из участников конфликта погиб.

По данным следствия, два местных жителя рыбачили на пруду в селе Синий Камень Тербунского района. Поздно вечером на противоположный берег водоема приехали двое мужчин с сетями, сообщили Fishnews в пресс-службе СК России по Липецкой области.

Рыбаки пригрозили потенциальным браконьерам обращением в правоохранительные органы, оппоненты решили подойти на лодке для выяснения отношений. Один из приплывших, пребывая в нетрезвом состоянии, сошел на берег. В ходе конфликта рыболовы нанесли ему не менее трех ударов кулаками по голове, отметили в ведомстве. Пострадавший попытался переплыть водоем обратно - к своей машине, однако до берега не добрался.

Его знакомый после самостоятельных поисков заявил о произошедшем в правоохранительные органы. Спустя трое суток тело мужчины с закрытой черепно-мозговой травмой нашли в пруду.

В ходе следствия подозреваемые признали свою вину и подробно рассказали об обстоятельствах произошедшего. Их действия квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Эта статья предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы.

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