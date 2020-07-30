30 июля 2020 года

Карельские акватории предоставляют для рыбоводства

Объявлен аукцион на три рыбоводных участка в Республике Карелия под индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 11 сентября.

Организатором торгов выступает Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, два участка площадью 12 и 36 га расположены в Кандалакшском заливе Белого моря – в районе деревни Нильмогуба в Лоухском районе. Третий РВУ – 98 га – находится на озере Верхнее Куйто в Костомукшском городском округе, сообщает корреспондент Fishnews.

Стартовые цены лотов – 3 тыс. и 10 тыс. рублей для морских участков и 784 тыс. рублей – для озерного. Все акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования. Аукцион предполагается провести 1 октября в Санкт-Петербурге.

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