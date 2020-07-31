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Нацрыббезопасность проинспектировала четыре судна, поставляющих свою рыбопродукцию в Южную Корею

Рыбопереработку на российских судах проверили по стандартам Кореи

Нацрыббезопасность проинспектировала четыре судна, поставляющих свою рыбопродукцию в Южную Корею. Это производственные мощности компаний Приморья, Хабаровского края и Магаданской области.

Об инспекции договорились Министерство морских дел и рыболовства (MOF), Министерство пищевой и лекарственной безопасности (MFDS) Республики Корея и Россельхознадзор. Корейская сторона подготовила специальные чек-листы и перечень вопросов, а также переслала список объектов.

Специалисты Нацрыббезопасности проверили четыре рыбоперерабатывающих судна компаний Приморского, Хабаровского краев и Магаданской области, сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРП. Инспекторы оценили условия производства, эффективность системы собственного контроля, основанной на принципах ХАССП, и другие особенности выпуска безопасной продукции в соответствии с требованиями Республики Корея.

Материалы с результатами инспекции направили в MOF и MFDS. После анализа полученных материалов корейская сторона уведомит Россельхознадзор о принятом решении.

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