31 июля 2020 года

Чукотским КМНС помогают оформить рыбные лимиты

Представители коренных народов Чукотки подали в Северо-Восточное теруправление Росрыболовства более 1,7 тыс. заявок на традиционный промысел в 2021 г. Это меньше, чем на отчетную дату прошлого года (около 2650 заявок).

На берегу села Тавайваам для представителей КМНС провели консультацию по подаче заявок. Рыбакам вручили формы и образцы их заполнения, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Мы акцентировали внимание на ошибках, которые допускают рыбаки при заполнении заявок. Мы напомнили, что документы оформляются по утвержденным формам и должны быть предоставлены до 1 сентября 2020 года, а не отправлены. В них заполняются все пункты. Если в каком-то пункте нет сведений, то его не нужно удалять, а написать «нет», – рассказала начальник управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Елена Евтюхова.

В Северо-Восточное теруправление Росрыболовства нужно подавать заявки на анадромные виды рыб (кета, нерка, горбуша, голец, чавыча, кижуч, арктический омуль, азиатская зубастая корюшка и другие). Также в СВТУ надо заявляться на морскую рыбу (навага, камбала, сельдь, треска и прочие) и морских млекопитающих (морж, белуха, кольчатая нерпа, ларга, лахтак и крылатка).

На пресноводные виды рыб (щука, сиг, чир, налим, хариус, ряпушка, валек, ленок и другие) заявку следует подавать в департамент сельского хозяйства и продовольствия ЧАО.

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