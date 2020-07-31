31 июля 2020 года

Рыбоводов Астраханской области ждут большие торги

Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства планирует провести в сентябре аукцион по распределению участков для аквакультуры. Для освоения предлагаются РВУ на реках и озерах Астраханской области.

Прием заявок на участие в торгах открылся 31 июля и завершится 2 сентября, говорится в аукционной документации на сайте torgi.gov.ru. При этом предусмотрена электронная подача обращений, сообщает корреспондент Fishnews.

На аукцион выставлено 22 участка в Икрянинском, Красноярском, Володарском, Приволжском, Харабалинском, Ахтубинском, Наримановском, Лиманском, Камызякском районах. Стартовая цена – от 76 рублей до 213,4 тыс. рублей. Сами торги планируется открыть в Астрахани 10 сентября.

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