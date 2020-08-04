04 августа 2020 года

ФАС формирует экспертный совет по рыбной отрасли

Федеральная антимонопольная служба собрала заявки в Экспертный совет по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса. Этот орган будет готовить предложения по вопросам отрасли, заявили ранее в ФАС.

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба решила актуализировать состав Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса.

«В ФАС России поступили заявки на вступление в экспертный совет от представителей рыбохозяйственных союзов, ассоциаций и предпринимателей», - рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Сейчас ведется работа по обработке поступившей информации и утверждению состава экспертного совета. Дата первого заседания пока не определена и будет назначена с учетом эпидемической обстановки, сообщили в пресс-службе.

Экспертный совет при ФАС по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса был создан в 2013 г. , тогда антимонопольная служба стала активно выступать за пересмотр исторического принципа распределения квот вылова.

Среди вопросов, которые можно было бы обсудить на площадке экспертного совета, - снятие административных барьеров в отрасли, отмечали руководители отраслевых объединений на онлайн-конференции Fishnews .

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