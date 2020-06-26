26 июня 2020 года

ФАС обновит экспертный совет по рыбе

Антимонопольная служба решила актуализировать состав Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса. Орган был создан в 2013 г., когда ФАС стала активно выступать против исторического принципа, но с тех пор собирался всего несколько раз.

Федеральная антимонопольная служба сообщила о приеме заявок в состав Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса.

«ФАС России важно мнение всех участников ассоциаций в сфере рыбохозяйственного комплекса, в связи с чем антимонопольное ведомство предлагает присоединиться к участию в работе», - сообщили Fishnews в пресс-службе госоргана.

Заявку на вступление в совет предлагается направить до 17 июля на адрес ivanovaea@fas.gov.ru. При этом требуется указать контактные данные лица (ФИО, телефон, электронная почта), должность, наименование ассоциации в сфере рыбохозяйственного комплекса.

Сообщается, что совет будет заниматься, в частности, подготовкой предложений по развитию рыбной отрасли.

Экспертный совет при ФАС по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса был создан в 2013 г., тогда антимонопольная служба стала активно выступать за пересмотр исторического принципа распределения квот вылова.

С тех пор появились инвестиционные квоты, ввели крабовые аукционы, однако ФАС продолжила настаивать, что система нуждается в изменениях. В этом году вновь стало известно о предложении ведомства пересмотреть принципы предоставления права на промысел.

Нужно отстаивать стабильные правила работы для отрасли и выступить со своими предложениями о дальнейших принципах доступа к ресурсу, заявили руководители рыбохозяйственных ассоциаций на онлайн-конференции Fishnews 24 июня.

Fishnews