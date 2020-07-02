02 июля 2020 года

Рыбаки все же надеются на диалог с ФАС

Руководители рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока рассчитывают участвовать в экспертном совете по развитию конкуренции при ФАС. Ведомство неустанно выступает с инициативами по изменению принципов работы отрасли.

Федеральная антимонопольная служба объявила о намерении обновить экспертный совет по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса. Выразить готовность работать на этой площадке, безусловно, стоит, отметили руководители отраслевых ассоциаций Дальнего Востока на онлайн-конференции Fishnews.

Нелогично было бы игнорировать возможность такого взаимодействия, считает президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

ФАС на протяжении уже нескольких лет выступает против исторического принципа распределения квот, который сами рыбаки называют залогом стабильности и успешного развития отрасли. В июне ведомство вновь сообщило, что нужно пересмотреть правила доступа к ресурсу.

Предприятия будут отстаивать законодательные основы для многолетней эффективной работе, подчеркнули главы объединений. Свою позицию бизнес готов аргументировано защищать и на площадке экспертного совета.

Но к квотам повестка для обсуждения не сводится. Так, в прошлом году на площадке ФАС говорилось об аукционной и биржевой торговле продукцией из российских водных биоресурсов. Речь шла о том, чтобы установить обязательные минимальные объемы продажи через организованные торги, напомнил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Такие предложения внушают серьезное беспокойство, отметил он. «Мы направляли свои замечания по этому вопросу», - рассказал руководитель АДМ.

Главы ассоциаций заявили, что обратятся в ФАС по вхождению в состав совета.

«Возлагаем надежду на взаимодействие, несмотря на жесткую позицию службы в отношении рыбохозяйственного комплекса», - прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Он добавил, что ранее ФАС заявила о готовности рассматривать тему снятия административных барьеров в отрасли — АРСО предлагает вернуться к этой проблематике.

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