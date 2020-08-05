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Вопросы с перегрузами обсудили на онлайн-конференции Fishnews

Рыбаки переживают за перегрузы

Суда, работающие в акватории Сахалинской области, сталкиваются с проблемой предоставления инспекторов для осуществления перегрузов рыбопродукции. Региональная отраслевая ассоциация предлагает пограничному управлению обратить внимание на этот вопрос.

Начало августа ознаменовалось выходом законов, которые в правительстве назвали фундаментом реформы контрольно-надзорной деятельности, – «Об обязательных требованиях в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

Здесь обобщено все то, о чем власти говорят уже много лет, – риск-ориентированный подход, акцент на профилактику, прозрачность процессов и требований, цифровые технологии.

В законе о госконтроле работа органов федеральной службы безопасности выведена в исключения, между тем в рыбной отрасли в этой сфере остается много вопросов – об этом говорилось на онлайн-конференции Fishnews.

Так, в зоне деятельности пограничного управления по Сахалинской области рыбаки сообщают о долгом ожидании инспектора для перегруза продукции. «Если уже идет перегруз на другой транспорт, то остальные суда ждут в очереди», – рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Вопрос возникал неоднократно, это стопорит работу компаний.

Руководитель АРСО выразил надежду, что пограничные органы откликнутся на предложения обсудить накопившиеся проблемы.

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