06 августа 2020 года

Коренным жителям Камчатки помогут с «рыбными» заявками

В Камчатском крае из-за пандемии подача заявок на объемы для традиционного рыболовства проходит в форс-мажорных условиях. Глава региона Владимир Солодов поручил принять все необходимые меры, чтобы представители КМНС из отдаленных районов смогли заявиться в срок – до 1 сентября.

Вопрос с поступлением заявок от представителей коренных народов обсудили на совещании в краевом правительстве. Отмечено, что в этом году ограничительные меры в связи с пандемией существенно снизили темпы заявочной кампании.

«Были прекращены регулярные межмуниципальные перевозки с отдаленными районами, ограничена работа пунктов почтовой связи, не проводилась работа с физическими лицами службы одного окна Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства. В связи с чем к настоящему времени сложилась неблагоприятная обстановка с направлением заявок на водные биоресурсы на 2021 год для осуществления традиционного рыболовства коренных народов в установленные законодательством сроки», – рассказал врио министра рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

Из-за невозможности перенести сроки подачи заявок СВТУ и власти региона приступили к их сбору практически в ручном режиме. По информации теруправления, принято уже более 4 тыс. заявок (в прошлом году за аналогичный период приняли на тысячу больше). Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, предложено организовать централизованный сбор заявок в муниципалитетах и передавать их «пакетами».

«Первое, что нам необходимо, – наладить мониторинг хода подачи заявок в еженедельном режиме, и через две недели сделать контрольную сверку. Если мы поймем, что не укладываемся в сроки, то я буду выходить на Илью Васильевича Шестакова, на Дмитрия Николаевича Патрушева с тем, чтобы вносить изменения в сроки с учетом того, что в этом году возникли форс-мажорные обстоятельства, связанные с COVID-19. Основания для внесения этих изменений есть», – заявил глава региона.

Для удобства жителей отдаленных поселков, для которых перебои в работе почты становятся серьезной проблемой, Владимир Солодов предложил внести изменения в регламент приема заявок.

«Просьба рассмотреть возможность приема заявок в районах. Административный регламент можно поменять, главное, чтобы людям было удобно. Будем использовать принцип многоканальности оказания государственных услуг. Сегодня были озвучены два способа передачи заявок – почтовым отправлением и через главу района. Надо еще урегулировать возможность, чтобы представитель Росрыболовства принимал на месте заявку и как должностное лицо удостоверял, что она подана в срок. Он не будет ее рассматривать, только принимать и фиксировать дату», – отметил глава Камчатки.

На перспективу он поставил задачу обеспечить возможность подавать заявки не только посредством почтовой связи, но и через интернет, чтобы уже в следующем году перейти на электронный способ.

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