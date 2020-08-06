06 августа 2020 года

Игорь Мельников: Следует ожидать снижения запасов лососей

Нынешняя «красная» путина развивается в основном в соответствии с прогнозом, отметил заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игорь Мельников. Неудачно лов проходит только у побережья Берингова моря – из-за сложной зимовки лососей, считает он.

Ход путины

«Эту путину неправильно называть провальной, – отметил заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игорь Мельников в беседе с корреспондентом Fishnews. – По подходам «просел» район беринговоморского побережья Камчатки и Чукотки (последний – по горбуше), отставание по вылову от прогноза наблюдается в Магаданской области».

Представитель института подчеркнул, что отраслевая наука не прогнозировала эту путину рекордной, как в прошлом и позапрошлом годах.

«Мы заранее предупредили рыбаков, что будет средненькая путина по меркам последних десяти лет. На восточном побережье Камчатки есть проблемы, но тысяч 20 тонн горбуши там все равно освоят, кроме того, подходит кета. Что касается западного побережья Камчатки, то здесь выберут не только прогнозируемые объемы, но даже и немного больше. В этом году Охотское море, похоже, больших неприятных сюрпризов нам не готовит, и в целом по всему охотоморскому бассейну мы, вероятно, выйдем на близкие к прогнозу результаты», – заявил Игорь Мельников.

Кроме того, необходимо понимать, что уловы зависят не только от подходов, но и от наличия судов на приемке, количества орудий добычи в «прибрежке» и на реках т.д. При отсутствии судов и частых циклонах, заставляющих убирать невода, освоение прогноза будет низким, даже несмотря на наличие рыбы. В Северо-Охотоморской подзоне освоение идет на среднемноголетнем уровне, для севера Хабаровского края даже возможны прибавки, сообщили в ТИНРО. Обследование заполнения нерестилищ и осенние учеты ската и молоди позволят окончательно сделать выводы о масштабах подходов.

Причины гибели

По словам собеседника Fishnews, разница в ходе «красной» путины на западном и восточном побережьях Камчатки объясняется тем, что лососи Охотского и Берингова морей принадлежат к различным популяциям, зимующим в разных районах. Лососи, нерестящиеся у западного побережья Камчатки, зимуют восточнее южных и средних Курильских островов, где условия для нагула были обычными.

Лососи восточного побережья нагуливаются в Беринговом море и Тихом океане южнее Алеутских островов. Здесь зимовка была неблагоприятной. «В этом же районе зимуют и стада, нерестящиеся у американского побережья. В результате в США и Канаде во многих районах путина развивается так же неудачно, как и на восточном побережье Камчатки: недолов составляет те же 30-60% от прогноза. Причем не только по горбуше, но и по другим видам. Вдоль американского побережья некоторые районы по нерке вообще не открылись из-за слабых подходов», – рассказал Игорь Мельников.

Он отметил, что в научной среде обсуждается несколько гипотез относительно причин снижения запаса. «Лично я считаю, что свою роль сыграла особая погодная ситуация минувшей зимы. В северной части Берингова моря было достаточно холодно, а в Тихом океане южнее Берингова моря наоборот: в рамках продолжающегося потепления температура воды была выше среднемноголетних показателей. В итоге площадь района с комфортным для лососей температурным режимом сократилась примерно на треть. Результат – более плотные скопления, недостаток питания и так далее. Об этом говорят размеры рыбы – в текущем году она мельче, чем обычно», – подчеркнул ученый.

Съемки

Проводимые научно-исследовательскими судами предпутинные съемки охотоморских стад в открытых водах позволяют рыбакам заблаговременно принять меры по организации промысла на охотоморском бассейне. На беринговоморском направлении ситуация иная. Здесь рыбаки при долгосрочном планировании опираются на прогноз, который дается за полгода до путины на основании анализа скатов, осеннего учета молоди в море и ожидаемых климатических условий, а после ознакомления с итогами предпутинных съемок могут принимать оперативные решения.

Проведение комплексных съемок в зимнее время в местах нагула лососей с использованием всех современных средств могло бы улучшить качество прогнозирования, но эта работа требует существенных дополнительных средств, отметил собеседник Fishnews. К примеру, в 2019 г. подобная съемка проводилась на НИС «Профессор Кагановский» в составе международной экспедиции в рамках «Года лосося» у берегов Аляски. Финансировала эту съемку канадская сторона, включая ассоциации рыбопромышленников. Новые научные суда, планируемые Росрыболовством для Дальневосточного бассейна, также расширят возможности проведения этих исследований.

Тенденции

По мнению Игоря Мельникова, в ближайшие годы, после двух рекордных по численности лососей лет, рыбакам следует ожидать снижения запасов красной рыбы.

«Ситуация на беринговоморском побережье Камчатки говорит о достаточно быстром изменении условий обитания лососевых. Судя по длительному периоду высокой численности, нам следует ожидать уменьшения запасов. Такая цикличность не является аномалией. Вспомним времена, когда мы добывали по 70-80 тыс. тонн лососей в год по всему Дальнему Востоку», – сказал он.

Представитель ТИНРО отметил, что человек может повлиять на этот процесс, но не радикально. «Например, искусственное воспроизводство несколько сдержит снижение запасов, но они все равно будут сокращаться. Так, в Японии в последние несколько лет наблюдается падение эффективности искусственного воспроизводства. Притом что мальков они не стали меньше выпускать, нет, они выпускают столько же, сколько и раньше. Просто меньше мальков стало выживать», – подчеркнул Игорь Мельников.

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