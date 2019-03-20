20 марта 2019 года

Масштабная лососевая экспедиция завершилась

В заливе Аляска завершилась международная экспедиция по изучению тихоокеанских лососей. После месяца съемок НИС «Профессор Кагановский» прибыло в канадский Ванкувер.

Совместные исследования в рамках Международного года лосося выполнила команда из 21 ученого - из России, Соединенных Штатов, Канады, Японии и Республики Корея. С российской стороны в экспедиции приняли участие сотрудники Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Основной целью уникальной международной экспедиции стало изучение условий зимовки лососевых в восточной части Тихого океана. Период океанического нагула играет огромное значение для выживаемости красной рыбы. Именно в это время происходит формирование конечной численности лосося, который затем идет на нерест в реки. Понимание того, сколько особей выжило, позволит ученым точно устанавливать предел возможного вылова, безопасного для состояния популяции.

Во время съемок в открытых водах залива Аляска специалисты встретили все массовые виды тихоокеанских лососей американских стад – горбушу, кету, нерку, кижуча, чавычу, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО. Специалисты изучили встречаемость этих рыб, уточнили пути миграции и определили, откуда они родом с помощью генетического анализа – экспресс-методами прямо на борту. Этот опыт был полезен для российских ученых, поскольку имеет большую перспективу для применения в отечественной рыбохозяйственной науке, отметили в филиале.

Для иностранных коллег стал очень познавательным практический опыт проведения траловых съемок. С помощью прикрепленных к тралу камер зарубежные специалисты смогли убедиться, что «русский» метод является самым надежным источником достоверной информации для учета лососей, заявили в ТИНРО.

Экспедиция также выполнила исследования условий обитания лососей, кормовой базы, температуры, солености, уровня кислорода и гидрохимического состава воды. Эти работы делались, чтобы определить степень влияния лимитирующих факторов на выживаемость красной рыбы. Одновременно были проведены мечения особей, чтобы узнать пути миграций лососей американских и азиатских стад.

Кроме того, команда ученых производила отбор проб для анализа содержания микропластика в рамках международного проекта с участием Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ОНН (ФАО). Исследователям удалось собрать достаточно данных, чтобы в ближайшее время сделать вывод о загрязненности этим опасным веществом северо-восточной части Пацифики.

Встреча НИС в Ванкувере прошла на высоком официальном уровне. «Уверен, что результаты проведенных на борту судна «Профессор Кагановский» исследований станут весомым вкладом в развитие мировой рыбохозяйственной науки», – отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Ожидается, что 20 марта судно отправится во вторую часть своего длительного рейса - в район Императорского хребта. Там российские ученые будут изучать запасы донных рыб.

Fishnews