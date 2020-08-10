10 августа 2020 года

Рыбному хозяйству определили цели льготных кредитов

Минсельхоз утвердил новый перечень направлений целевого использования льготных краткосрочных и льготных инвестиционных кредитов. В список вошли закупки и строительство для рыбопереработки и аквакультуры.

Напомним, в мае правительство РФ внесло изменения в правила льготного кредитования компаний, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности. Теперь на инвестиционные (до 15 лет) и краткосрочные (до 1 года) кредиты по сниженной ставке смогут претендовать, в частности, компании, представляющие подотрасли рыболовства и рыбоводства, а также переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков.

Такая мера должна помочь нарастить производство сельхозпродукции и поддержать российский агросектор на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Средства будут предоставляться в соответствии с утверждаемыми Минсельхозом перечнями направлений целевого использования кредитов. Обновленные списки утверждены приказом Министерства сельского хозяйства от 7 июля 2020 г. № 385.

Как сообщает корреспондент Fishnews, к направлениям целевого использования льготных краткосрочных кредитов (на срок до года) отнесены, в частности, приобретение ГСМ, рыбопосадочного материала, кормов, ветеринарных препаратов, уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных, закупка рыбы и морепродуктов для последующей переработки.

В направления целевого использования льготных инвестиционных кредитов на срок от 2 до 5 лет вошло приобретение в том числе сооружений, машин, оборудования, специальных устройств и приборов для аквакультуры (в соответствии с разделом 4 классификатора).

К целям льготным инвесткредитов на срок от 2 до 8 лет относится строительство, модернизация и реконструкция очистных сооружений, строительство селекционно-генетических центров, приобретение оборудования для них и племенного материала, возведение оптово-распределительных центров. А также строительство, реконструкция, модернизация объектов по переработке, хранению, перевалке продукции товарной аквакультуры и рыбоводной инфраструктуры. Кроме того, к этим целям отнесены строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение хранилищ рыбопродукции, строительство, реконструкция, модернизация рыбоводной инфраструктуры, рыбозаводов, холодильников для рыбы и морепродуктов.

На льготные инвесткредиты на срок от 2 до 15 лет можно строить селекционно-племенные центры и покупать для них оборудование, племенной материал и транспорт.

Предусмотрено, что льготные инвестиционные кредиты предоставляются для строительства и (или) реконструкции перерабатывающих предприятий при условии, что производство продукции осуществляется из сырья, произведенного и заготовленного в РФ. Объем отечественного сырья должен составлять не менее 70%.

Новый приказ вступит в силу с 18 августа, нынешний перечень направлений льготных инвестиционных кредитов будет при этом признан утратившим силу.

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