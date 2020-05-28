28 мая 2020 года

Рыболовству открывают доступ к льготным кредитам

Правительство внесло изменения в правила льготного кредитования компаний, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности. На займы по сниженной ставке смогут претендовать предприятия рыболовства, аквакультуры и рыбопереработки.

Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» были утверждены в прошлом году. Предусматривается возмещение недополученных доходов по льготным кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и ИП. Ранее под эту льготу в рыбной отрасли попадали только некоторые виды расходов в сфере аквакультуры.

Изменения в правила внесены постановлением правительства РФ от 26 мая 2020 г. №748, сообщает корреспондент Fishnews. Теперь на инвестиционные (до 15 лет) и краткосрочные (до 1 года) займы по сниженной ставке смогут претендовать, в частности, компании, представляющие подотрасли рыболовства и рыбоводства, а также переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков.

«Эта мера поможет нарастить производство сельхозпродукции и поддержит российский агросектор на фоне распространения новой коронавирусной инфекции», - отметили в пресс-службе правительства.

В документе говорится, что денежные средства будут предоставляться в соответствии с утверждаемыми Минсельхозом перечнями направлений целевого использования льготных инвестиционных и краткосрочных кредитов.

Fishnews