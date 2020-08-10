10 августа 2020 года

«Технологическое оборудование»: на одной волне с рыбаками

Тесное сотрудничество с рыбопромышленниками помогает специалистам компании «Технологическое оборудование» не только предлагать самые удачные решения для перерабатывающих производств, но и рождать собственные ноу-хау.

В условиях самоизоляции специалисты ООО «Технологическое оборудование» продолжают конструировать, строить и запускать новые рыбоперерабатывающие заводы на Дальнем Востоке. Среди центральных проектов – производства для предприятий Камчатки: ООО «Русак», Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, ООО «Корякморепродукт».

Завод для компании «Русак» – уже не первый проект специалистов из Приморья, построенный в камчатском селе Ивашка Карагинского района. В предыдущие годы здесь были созданы масштабные современные рыбоперерабатывающие производства для «Восточного берега» и РПЗ «Максимовский». Но на этот раз впервые специалистам «Технологического оборудования» приходится отправляться на монтаж оборудования с соблюдением строгих мер карантина.

Как рассказал корреспонденту жукнала «Fishnews – Новости рыболовства» технический директор производственно-инжиниринговой компании Михаил Готшалк, к монтажу оборудования на новом заводе в селе Ивашка бригада приступила 10 июня. Соблюдение сроков в нынешних условиях приобретает особую ценность. Кстати, по этому проекту российским инженерам пришлось выдержать конкуренцию с южнокорейскими коллегами.

По заказу РК им. Ленина реализуется сразу два проекта – это новые перерабатывающие заводы для предприятий «Ударник» в поселке Оссора Карагинского района и «Командор» в поселке Октябрьский Усть-Большерецкого района.

По обоим объектам конструкторами «Технологического оборудования» была проделана серьезная работа, в том числе поиск нестандартных решений для воплощения всех задач, поставленных заказчиком. В итоге дальневосточные специалисты занялись не только проектированием, но и строительством этих заводов.

По «Командору» пришлось решать невыполнимую на первый взгляд задачу: как разместить на очень ограниченном пространстве целый универсальный перерабатывающий комплекс, рассчитанный на разделку всех видов белой и красной рыбы, какая только добывается на Западной Камчатке. И, как обычно, свою работу специалисты «Технологического оборудования» вели в плотном сотрудничестве с заказчиком.

«Мы много и в подробностях обсуждали будущий проект, все его аспекты, прокручивали самые разные варианты. В результате нам удалось перенести некоторые решения судовой переработки на береговое производство и сэкономить за счет этого почти 1500 кв. метров рабочего пространства. Теперь задача заказчика по организации приемки до 500 тонн самой разной рыбы и заморозке 250–300 тонн будет выполнена. Проект оказался невероятно насыщенный и потребовал много усилий», – рассказал о новом и интересном опыте Михаил Готшалк.

По его словам, в сложных задачах, которые заставляют выходить за рамки привычного, чувствуется особый драйв. Каждый раз это самая настоящая эволюция, которую мы проходим с заказчиком вместе», – поделился технический директор.

В свое время такой находкой стало оснащение приемного бункера технологией гидроудара: это позволило решить проблему с залипанием рыбы, тоннами поступающей на завод для переработки. Особенно непростым «поведением» в этом плане отличается камбала. Эксперименты проводились при поддержке рыбаков. В результате инженеры «Технологического оборудования» предложили простое и эффективное решение проблемы, и сегодня уже все приемные бункеры на заводах оснащаются гидроподпиткой.

За более чем 20-летнюю историю работы с рыбопромышленниками было усовершенствовано немало технологий для обработки рыбы – по разделке, сортировке, транспортировке в цеху. Есть и ноу-хау, которые также рождались при поддержке рыбаков. Например, в прошлом году камчатские рыбопромышленники помогли инженерам осуществить уникальный эксперимент, результатом которого стала технология по транспортировке на большие расстояния (более 1000 метров) отходов рыбопереработки, в том числе недробленых, а также целой рыбы. Такая система уже используется на производстве.

С каждым годом вопросы становятся все сложнее, но интереснее, отмечают на самом предприятии. Сегодня рыбаки доверяют специалистам «Технологического оборудования» уже настолько, что порой ставят перед ними задачи, решением которых за рубежом занимаются целые научно-технические кластеры.

«Много лет мы работаем с рыбаками, и всегда они дают нам интересные идеи для разработки – на этом месте точно не застареешь», – с улыбкой отмечает Михаил Готшалк.

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