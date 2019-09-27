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Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ на новом предприятии «Камчаттралфлота». Фото пресс-службы регионального правительства

Камчатка отличилась инвестпроектами

Камчатский край стал одним из первых регионов, в котором вводятся в эксплуатацию новые береговые заводы по программе инвестиционных квот. Теперь для предприятий важно получить ресурсное обеспечение.

В начале октября планирует запустить современный завод ООО «Камчаттралфлот»: новое предприятие введут в эксплуатацию почти на год раньше, чем предполагалось. Мощность будущего производства – 250 тонн мороженой продукции, не менее 100 тонн филе и 18 тонн фарша. Также завод сможет выпускать более 20 тонн рыбной муки, около 6 тонн рыбьего жира и порядка 100 тыс. условных банок консервов в сутки.

На производство продукции глубокой переработки ориентирован и береговой комплекс, который запустило в селе Устьевое на западном побережье ООО «Витязь-Авто». Здесь можно выпускать неразделанную рыбу, потрошенную с головой и без головы, филе, стейки, муку и жир. Недавно компания успешно представила свой проект на ВЭФ во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

Среди пионеров по запуску предприятий в рамках программы инвестиционных квот компания «Укинский лиман»: она ввела в эксплуатацию перерабатывающей комплекс в Карагинском районе.

С проектами по открытию береговых заводов в программе инвестквот участвуют компании «РК им. Ленина», РКЗ «Командор», «КЗБ-Донка», «Город 415», «Октябрьский-1» и «Заря». Камчатские рыбаки включились в программу и с проектами по строительству рыбопромысловых судов.

Теперь для компаний важно получить доли квот, чтобы обеспечить новые мощности сырьем. Продукция предприятий будет идти в том числе и на внутренний рынок. С расчетом на инвестиционные квоты компании выстраивали производственные планы и оформляли кредиты.

Опыт 2018 г. встревожил инвесторов: компании, которые первыми ввели заводы в эксплуатацию, ожидаемых объемов не получили. Федеральные власти признали: механизм инвестквот нужно сделать более гибким, механизм приемки судов и заводов – более прозрачным.

В марте вопрос о том, как изменить правовую базу по квотам на инвестиционные цели, рассматривался с участием бизнеса и властей регионов на заседании правительственной подкомиссии, которую возглавляет вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Во встрече участвовал и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. В результате Минсельхоз и Росрыболовство предложили поправки. В частности, речь шла о том, чтобы у компаний была возможность вносить изменения в инвестиционный проект, корректировать график его реализации.

О том, что важно сделать подходы по программе инвестиционных квот более гибкими, руководители компаний заявили и на сессии по вопросам рыбной отрасли в рамках Восточного экономического форума. На ВЭФ Федеральное агентство по рыболовству сообщило, что проект постановления правительства, предусматривающий изменения по инвестквотам, находится в высокой степени готовности.

Fishnews

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