11 августа 2020 года

В Японии ждут худших уловов сайры

Японское агентство по исследованию и образованию в области рыболовства (Japan Fisheries Research and Education Agency) прогнозирует, что добыча сайроловного флота страны побьет анирекорд с момента начала наблюдений в 2003 г.

В прошлом году Япония зафиксировала исторический минимум по вылову сайры – 720 тыс. тонн, пишет The Japan News. Ожидается, что в 2020 г. добыча будет еще меньше.

В числе причин специалисты называют увеличение количества сардины-иваси в японской экономзоне – этот вид питается тем же зоопланктоном, что и сайра. Кроме того, на снижение поголовья сайры может влиять рост ее добычи в международных водах судами Тайваня и Китая.

Сайру будут ловить в водах от Хоккайдо на севере до префектуры Тиба на юге. Сезон открывается в августе и продлится вплоть до декабря.

В Японии опасаются, что снижение уловов приведет к значительному удорожанию сайры на внутреннем рынке. В результате популярная рыба, которую в Стране восходящего солнца традиционно ели осенью, исчезнет из привычного меню ресторанов и с обеденных столов рядовых японцев.

В июне Fishnews побеседовал о причинах сокращения российских уловов сайры с заведующим сектором оперативного прогнозирования условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии ТИНРО Дмитрием Антоненко. Специалист обратил внимание, что запасы этой рыбы не снизились, но изменились пути ее миграции.

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