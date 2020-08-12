12 августа 2020 года

Ученые обновят данные по запасам дальневосточных морей

Научно-исследовательское судно «ТИНРО» вышло из Владивостока для комплексных съемок в Беринговом и Чукотском морях – по минтаю, треске, сельди, донным беспозвоночным. Затем НИС выполнит учет покатной молоди лососей в Охотском море.

Популяции на особом контроле

Рейс проходит в рамках второй Беринговоморской экспедиции. В исследованиях принимают участие специалисты Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО.

«Экспедиционные исследования, проведенные в 2010–2018 годах показали, что численность и биомасса минтая, мигрирующего из восточной части Берингова моря, стабильно увеличивались до 2014 года. Однако в дальнейшем численность новых поколений аномально теплых лет (2015–2016 годов) оценивалась ниже среднего уровня. Запланированные исследования позволят оценить состояние беринговоморского минтая и получить новые данные по урожайности очередных поколений», – сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

В последние годы отмечен резкий рост запасов трески. Это привело к увеличению прилова других объектов при ее добыче. Прибавилось угольной рыбы, а белокорого и черного палтусов стало меньше. Несмотря на активизацию промысла, в стабильном состоянии сохраняются запасы малоглазого макруруса, рассказали в филиале. Планируется, что учетные работы позволят оценить состояние ресурсов этих и других видов и получить новые данные для формирования прогноза общего допустимого улова и рекомендованного вылова на 2022 г.

В юго-западной части Чукотского моря исследования 2018 и 2019 гг. выявили скопления крупноразмерного минтая, трески, краба-стригуна опилио и других видов водных биоресурсов. В условиях наблюдаемого в последние годы потепления мониторинг этих запасов становится актуальным, отметили в ТИНРО.

Лососевую молодь посчитают по пути на зимовку

Вторая часть рейса будет посвящена траловому учету численности молоди тихоокеанских лососей. Съемки проведут в открытых водах Охотского и западной части Берингова морей в период откочевки красной рыбы на зимовку.

Третий год подряд эти съемки будут выполнять с помощью двух судов. Такая схема учетных работ позволит в короткие сроки охватить максимальную часть нагульной акватории лососевой молоди, подчеркнули в филиале.

В филиале подчеркнули, что учет лососей в Охотском море позволит провести дифференциацию смешанных скоплений. Ее используют при подготовке прогнозов численности возврата и объемов прогнозируемого вылова красной рыбы разных стад.

Кроме того, ученые будут проводить гидрологические и гидрохимические измерения, собирать данные по структуре планктонного сообщества, оценивать обилие кормовой базы и питание промысловых объектов. Судно должно вернуться во Владивосток в октябре.

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