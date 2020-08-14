14 августа 2020 года

План спасения лосося от горнодобытчиков предложил WWF

Всемирный фонд дикой природы (WWF) направил главе Камчатского края Владимиру Солодову предложения, как снизить экологический вред от реализации проектов горнопромышленного комплекса. Такие работы, в частности, угрожают популяциям лососевых.

Экологи отмечают, что нарушения при добыче россыпного золота на берегу реки Быстрой - далеко не единственный случай на полуострове. Так, сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства в середине июня провели проверку на лицензионном участке ООО «Камчатнедра» в бассейне ручья Каменистого. Специалисты выявили масштабные техногенные изменения на участке протяженностью почти 9 км, подчеркнули в WWF. По информации фонда, обнаружены пруды-отстойники, не предусмотренные согласованием СВТУ.

«Специалисты отмечают размывы отвалов, оползни, что ведет к образованию водопадов, размыву русла на участках быстрого течения и заилению там, где скорость потока снижается. Грубые нарушения природоохранного законодательства негативно влияют не только на сам ручей, но и на водотоки ниже его по течению, относящиеся к бассейну реки Авачи», - рассказали Fishnews в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы.

Директор Камчатско-Берингийского представительства WWF России Сергей Рафанов обратил внимание, что экологии вредит не только добыча россыпного золота - факты негативного воздействия отмечаются на всех крупных проектах минерально-сырьевого комплекса.

«Вызывают обеспокоенность планы по освоению новых участков, особенно тех, что расположены в опасной близости от нерестовых площадей. Под угрозой популяции лосося рек Вывенка, Асача, Восточная Озерная», – заявил Сергей Рафанов.

WWF России предлагает рассмотреть ряд мер, позволяющих минимизировать экологические последствия промышленного освоения территории края. Список содержит одиннадцать пунктов, среди которых:

- внедрение стратегическо-экологической оценки при принятии планов и программ в рамках стратегии социально-экономического развития региона до 2030 г.;

- комплексная оценка накопленного экологического ущерба вследствие деятельности опасных производственных объектов;

- возобновление в полном объеме государственного мониторинга водных биологических ресурсов и среды их обитания;

- введение запрета на выдачу лицензий на геологическое изучение недр, поиск, разведку и добычу россыпного золота на реках с особым статусом рыбохозяйственного значения (промысловыми популяциями лососевых рыб);

- обязательное проведение общественных обсуждений возможности и условий разработки месторождений;

- обязательное проведение программ экологического мониторинга с участием местного населения и органов местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых предполагается разработка месторождений.

WWF России заявил о готовности принять участие в реализации этих мер и оказать экспертную и финансовую поддержку в проведении стратегической экологической оценки отраслевых программ развития. Также экологи обещают помочь с мониторингом водных биоресурсов и среды их обитания.

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