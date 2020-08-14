План спасения лосося от горнодобытчиков предложил WWF
Всемирный фонд дикой природы (WWF) направил главе Камчатского края Владимиру Солодову предложения, как снизить экологический вред от реализации проектов горнопромышленного комплекса. Такие работы, в частности, угрожают популяциям лососевых.
Экологи отмечают, что нарушения при добыче россыпного золота на берегу реки Быстрой - далеко не единственный случай на полуострове. Так, сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства в середине июня провели проверку на лицензионном участке ООО «Камчатнедра» в бассейне ручья Каменистого. Специалисты выявили масштабные техногенные изменения на участке протяженностью почти 9 км, подчеркнули в WWF. По информации фонда, обнаружены пруды-отстойники, не предусмотренные согласованием СВТУ.
«Специалисты отмечают размывы отвалов, оползни, что ведет к образованию водопадов, размыву русла на участках быстрого течения и заилению там, где скорость потока снижается. Грубые нарушения природоохранного законодательства негативно влияют не только на сам ручей, но и на водотоки ниже его по течению, относящиеся к бассейну реки Авачи», - рассказали Fishnews в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы.
Директор Камчатско-Берингийского представительства WWF России Сергей Рафанов обратил внимание, что экологии вредит не только добыча россыпного золота - факты негативного воздействия отмечаются на всех крупных проектах минерально-сырьевого комплекса.
«Вызывают обеспокоенность планы по освоению новых участков, особенно тех, что расположены в опасной близости от нерестовых площадей. Под угрозой популяции лосося рек Вывенка, Асача, Восточная Озерная», – заявил Сергей Рафанов.
WWF России предлагает рассмотреть ряд мер, позволяющих минимизировать экологические последствия промышленного освоения территории края. Список содержит одиннадцать пунктов, среди которых:
- внедрение стратегическо-экологической оценки при принятии планов и программ в рамках стратегии социально-экономического развития региона до 2030 г.;
- комплексная оценка накопленного экологического ущерба вследствие деятельности опасных производственных объектов;
- возобновление в полном объеме государственного мониторинга водных биологических ресурсов и среды их обитания;
- введение запрета на выдачу лицензий на геологическое изучение недр, поиск, разведку и добычу россыпного золота на реках с особым статусом рыбохозяйственного значения (промысловыми популяциями лососевых рыб);
- обязательное проведение общественных обсуждений возможности и условий разработки месторождений;
- обязательное проведение программ экологического мониторинга с участием местного населения и органов местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых предполагается разработка месторождений.
WWF России заявил о готовности принять участие в реализации этих мер и оказать экспертную и финансовую поддержку в проведении стратегической экологической оценки отраслевых программ развития. Также экологи обещают помочь с мониторингом водных биоресурсов и среды их обитания.
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