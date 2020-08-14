Новости
Разработка месторождения «Гольцовская площадь» на Камчатке. Фото Юлии Калиничевой (WWF)

План спасения лосося от горнодобытчиков предложил WWF

Всемирный фонд дикой природы (WWF) направил главе Камчатского края Владимиру Солодову предложения, как снизить экологический вред от реализации проектов горнопромышленного комплекса. Такие работы, в частности, угрожают популяциям лососевых.

Экологи отмечают, что нарушения при добыче россыпного золота на берегу реки Быстрой - далеко не единственный случай на полуострове. Так, сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства в середине июня провели проверку на лицензионном участке ООО «Камчатнедра» в бассейне ручья Каменистого. Специалисты выявили масштабные техногенные изменения на участке протяженностью почти 9 км, подчеркнули в WWF. По информации фонда, обнаружены пруды-отстойники, не предусмотренные согласованием СВТУ.

«Специалисты отмечают размывы отвалов, оползни, что ведет к образованию водопадов, размыву русла на участках быстрого течения и заилению там, где скорость потока снижается. Грубые нарушения природоохранного законодательства негативно влияют не только на сам ручей, но и на водотоки ниже его по течению, относящиеся к бассейну реки Авачи», - рассказали Fishnews в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы.

Директор Камчатско-Берингийского представительства WWF России Сергей Рафанов обратил внимание, что экологии вредит не только добыча россыпного золота - факты негативного воздействия отмечаются на всех крупных проектах минерально-сырьевого комплекса.

«Вызывают обеспокоенность планы по освоению новых участков, особенно тех, что расположены в опасной близости от нерестовых площадей. Под угрозой популяции лосося рек Вывенка, Асача, Восточная Озерная», – заявил Сергей Рафанов.

WWF России предлагает рассмотреть ряд мер, позволяющих минимизировать экологические последствия промышленного освоения территории края. Список содержит одиннадцать пунктов, среди которых:

- внедрение стратегическо-экологической оценки при принятии планов и программ в рамках стратегии социально-экономического развития региона до 2030 г.;

- комплексная оценка накопленного экологического ущерба вследствие деятельности опасных производственных объектов;

- возобновление в полном объеме государственного мониторинга водных биологических ресурсов и среды их обитания;

- введение запрета на выдачу лицензий на геологическое изучение недр, поиск, разведку и добычу россыпного золота на реках с особым статусом рыбохозяйственного значения (промысловыми популяциями лососевых рыб);

- обязательное проведение общественных обсуждений возможности и условий разработки месторождений;

- обязательное проведение программ экологического мониторинга с участием местного населения и органов местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых предполагается разработка месторождений.

WWF России заявил о готовности принять участие в реализации этих мер и оказать экспертную и финансовую поддержку в проведении стратегической экологической оценки отраслевых программ развития. Также экологи обещают помочь с мониторингом водных биоресурсов и среды их обитания.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: лососьросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Все материалы

Интервью

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Основная поддержка для нас – современные проекты

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

По Амуру задача непростая, но выполнимая

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Мировой кризис смещает акцент на внутренние силы

Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб» Дмитрий САПОВ. Фото предоставлено ГК «Русский краб»

Заместитель генерального директора по строительству флота ГК «Русский краб»

Дмитрий САПОВ

Наши краболовы задают новый стандарт в отрасли

Все интервью

Личное мнение

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

Ван Ганн

Очереди исчезли, но COVID-19 остался

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Все материалы

Крупным планом

Большой интерес к биржевой площадке на ВЭФ-2017 проявил министр морских дел и рыболовства Республики Корея КИМ Ён Чун

Кто разомкнет биржевой круг?

Новые перерабатывающие заводы для рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока конструируют, строят и запускают специалисты ООО «Технологическое оборудование»

«Технологическое оборудование»: на одной волне с рыбаками

Дальневосточная сардина (иваси)

Иваси натолкнулась на правила

Владимир Петрович ЛУПАЧЕВ

Капитан дальнего плавания: штрихи биографии

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.