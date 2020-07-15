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Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ и вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ побывали на месте добычи золота. Фото пресс-службы правительства региона

На Камчатке оценят рыбные потери от старателей

Рассчитать ущерб от добычи золота на берегу камчатской нерестовой реки Быстрой поручил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он также поставил задачу оценить действия чиновников, согласовавших и выделивших участок.

В 2017 г. компания «Дальстрой» получила лицензию на добычу 940 кг россыпного золота на берегу нерестовой реки Быстрой, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

Затем в социальных сетях появилась информация о незаконной вырубке леса и добыче золота открытым способом на охраняемой природной территории. На проблему указали и экологи. В мае 2020 г. глава Камчатского края Владимир Солодов обратился в региональную природоохранную прокуратуру и полицию для проведения проверки.

В ходе визита на Камчатку заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев побывал на Быстрой вместе с Владимиром Солодовым. Вице-премьер – полпред поручил рассчитать ущерб по всем категориям и пунктам, где нарушено законодательство. А также оценить действия всех должностных лиц, которые занимались согласованием и выделением участка.

«Регион с точки зрения природной ценности уникальный, у нас такого второго просто нет. И конечно, если все здесь раскопают, только для того чтобы немного себе золота добыть, это, конечно, будет полным безобразием. Но здесь дело не только в разрешениях, здесь дело еще и в том, насколько я понимаю, что законодательство нарушено все, которое можно», – отметил Юрий Трутнев.

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Fishnews

  • Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ и вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ побывали на месте добычи золота. Фото пресс-службы правительства региона
  • Участок для добычи золота находится рядом с рекой Быстрой. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Участок для добычи золота находится рядом с рекой Быстрой. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Участок для добычи золота находится рядом с рекой Быстрой. Фото пресс-службы правительства Камчатки
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