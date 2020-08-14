14 августа 2020 года

Креветке Эквадора облегчили путь в Китай

Эквадорская креветка будет более оперативно попадать на рынок КНР благодаря межправительственному соглашению о санитарных протоколах. Этому не помешало даже новое обнаружение COVID-19 на упаковке продукции.

Соглашение стало результатом «сложного раунда дипломатических и технических переговоров», заявили в МИД Эквадора. Практически одновременно пришло известие о новом обнаружении следов коронавируса на упаковке эквадорской креветки. В этот раз – на оптовом рынке города Сиань. По наблюдениям корреспондента Undercurrent News в КНР, нынешний случай освещался на китайском телевидении с гораздо меньшей долей негатива.

Как сообщает корреспондент Fishnews, о предыдущем обнаружении следов коронавируса на упаковках эквадорской креветки стало известно в середине июля. По данным эквадорского МИД, ограничения на экспорт этого морепродукта в Китай сохраняются для трех компаний южноамериканской республики.

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