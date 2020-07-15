15 июля 2020 года

COVID-19 создал проблемы экспорту эквадорской креветки

В Китае вновь заявили об обнаружении партии импортных морепродуктов, содержащих следы коронавируса. Теперь под подозрением оказалась креветка из Эквадора.

По информации Главного таможенного управления КНР, положительный результат на COVID-19 дали образцы, взятые с внешней части пяти упаковок креветки, перевозимых в одном транспортном контейнере. Продукция была произведена на трех разных фабриках, поэтому китайские власти временно приостановили разрешение на поставку товаров со всех трех предприятий. Одно из них уже оспорило выводы китайских таможенников, пишет The Print.

Гендиректор бюро продовольственной безопасности Главного таможенного управления КНР Би Кэсинь заявил: результаты тестирования не свидетельствуют о повышенной заразности вируса, а лишь демонстрируют упущения в правилах санитарной безопасности компаний-экспортеров. Таможня планирует усилить контроль за происхождением ввозимых в страну замороженных продуктов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в июне китайские власти сочли импортный лосось возможной причиной вспышки COVID-19 в Пекине. Это привело к временному ограничению продаж лосося и бойкоту зарубежных рыбы и морепродуктов со стороны населения. Впоследствии опасения не подтвердились. Тогда же КНР начал массовое тестирование иностранных продуктов в портах республики.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в связи с «креветочным инцидентом» опубликовало заявление. Ведомство утверждает, что не существует доказательств того, что коронавирус передается через продукты питания или их упаковку.

Эквадорский экспортер креветки Santa Priscila поставил под сомнения выводы китайских таможенников, а также посетовал, что нынешний случай нанес мощный удар по репутации отрасли. По информации компании официальные лица КНР отказались предоставить данные о тестированиях в последние недели.

В заявлении Santa Priscila подчеркивается, что китайская таможня зафиксировала один положительный результат тестирования на Covid-19 - это 0,0000043% от общего числа взятых проб.

The Print обращает внимание: чиновники КНР в целом согласны с мнением международных экспертов о том, что риск заноса коронавируса в партиях импортных продуктов минимален. Поэтому многие за рубежом задаются вопросом: зачем берутся пробы? Китайские официальные лица, однако, заявляют о необходимости продолжения тестирования.

КНР – один из крупнейших потребителей креветки. По данным The Print, в прошлом году на рынок Китая было поставлено этого морепродукта из Эквадора на общую сумму 1,4 млрд долларов США – почти половина креветочного экспорта южноамериканской республики.

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