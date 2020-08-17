17 августа 2020 года

Михаил Мишустин занялся проблемами Магаданского порта

Глава правительства Михаил Мишустин поручил решить вопросы работы Магаданского морского порта. Премьер обсудил с губернатором Сергеем Носовым возможность передачи объектов региону.

Работу по реконструкции Магаданского морского порта нужно довести до конца, заявил председатель правительства Михаил Мишустин во время посещения рыбного терминала. В порту премьер-министр побеседовал с руководителя рыболовецких компаний, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

По мнению Михаила Мишустина, первое, что нужно сделать, – это провести инвентаризацию. «Нас интересует не столько, кто виноват, а что делать. Думаю, мы проведем эту работу и примем по результатам решение, – заявил премьер-министр. А я склоняюсь к тому, чтобы его действительно, если Сергей Константинович [Носов, губернатор Магаданской области – прим. ред.] поддержит, отдать субъекту Российской Федерации, организовать здесь нормальную работу с тем же финансированием. Но тогда я хотел бы услышать гарантии местных руководителей – если мы такие лимиты бюджетных обязательств доведем до формы собственности, которая примет на себя соответствующую инфраструктуру, чтобы железно тот, кто будет здесь подрядчиком, довел дело до конца».

Сергей Носов заявил о готовности региона принять объекты. «Сергей Константинович, тогда пообещайте: если решение это примем, когда сюда потом приедут коллеги из правительства, вы покажете совершенно другой порт», – обратился к губернатору председатель правительства.

«Перед людьми, вот свидетели, обещаю», – ответил глава региона.

Вопрос о судьбе Магаданского порта обсуждается уже несколько лет. В октябре о необходимости передать объекты региону заявил вице-премьер – полпред президента

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