30 октября 2019 года

Юрий Трутнев: Рыбный порт Магадана надо передать региону

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал безобразным состояние Магаданского рыбного порта. Он считает нужным передать объекты из ведения Нацрыбресурса в управление области.

Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ознакомился с портом в ходе рабочей поездки в Магаданскую область. С журналистами он пообщался после совещания по вопросам социально-экономического развития 29 октября.

«Из тех фактов, которые мне наиболее запомнились, - это традиционно безобразное состояние объектов, находящихся в собственности Нацрыбресурса. Думаю, что с этим что-то надо делать, я буду выходить на руководство Министерства сельского хозяйства с предложением о наказании людей, которые за это отвечают», - заявил вице-премьер - полпред.

По его словам, надо рассматривать возможность передачи рыбных портов - во всяком случае, магаданского - в ведение субъекта РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

«И мы поищем деньги в программе развития Дальнего Востока для того, чтобы его привести в нормальное состояние, потому что ничего из принадлежащего государству находиться в том состоянии, в котором сегодня находится магаданский рыбный порт, не имеет права», - подчеркнул Юрий Трутнев.

В состав Магаданского морского рыбного терминала входят четыре причала («Реф-2», пирс «Восток», причалы «Днепр с перешейком» и «Марчекан»), находящиеся в федеральной собственности.

В конце июля вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание по вопросу модернизации порта. Было отмечено, что физический износ сооружений составляет до 50%, что в соответствии с техрегламентом о безопасности объектов морского транспорта требует реконструкции. Губернатор Сергей Носов рассказал, что за последние 30 лет сооружения пришли в полный упадок.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на июльском совещании доложил, что один из причалов – «Реф-2» – передан в аренду до конца 2020 г. с обязательствами по капитальному ремонту, которые пока не выполняются. Пирс «Восток», причалы «Марчекан» и «Днепр с перешейком» находятся в самостоятельной эксплуатации ФГУП «Нацрыбресурс».

Fishnews